O Manchester City vai avançar com uma proposta de 67 milhões de euros por Frenkie de Jong, médio de 21 anos do Ajax. Segundo o 'Mirror', a equipa de Pep Guardiola tem acordo quase fechado com o emblema de Amesterdão.O Barcelona avançou com uma proposta de 30 milhões em Agosto, prontamente rejeitada pelo Ajax. Também o Tottenham estava interessado no jogador, mas perdeu a corrida à contratação do jovem médio.Guardiola vê De Jong como um substituto ideal do brasileiro Fernandinho, de 34 anos.