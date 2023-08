Internacional francês indiciado pelos crimes de violação e agressão sexual

A 'RMC Sport' avança, esta sexta-feira, que o internacional francês Wissam Ben Yedder foi indiciado pelos crimes de violação, tentativa de violação e agressão sexual, depois de ter sido acusado por duas jovens.O avançado do Monaco tinha, no mês passado, sido alvo de uma queixa , confirmou à data o Ministério Público de Nice. Segundo a imprensa francesa, as duas jovens, de 19 e 20 anos, alegam que foram "forçadas a praticar atos sexuais". O envolvimento do irmão mais novo do jogador também está a ser investigado.Ben Yedder, de 32 anos, esteve ontem presente diante de um juiz e aguarda agora mais desenvolvimentos na investigação.