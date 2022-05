A emotiva despedida de Messi e Neymar a Di María: «Vamos sentir a tua falta»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Neymar e Messi despediram-se este domingo de Ángel Di María, extremo argentino que, tal como o PSG revelou na passada sexta-feira, está de saída do clube "Foi um prazer partilhar estes anos contigo, guardarei para sempre os momentos que passámos. És um craque dentro de campo e ainda mais fora. Desejo-te muita sorte nesta tua nova etapa. Vou sentir muito a tua falta, sabes disso. Gosto de ti", escreveu o brasileiro nas redes sociais."Muito obrigado amigo. Gosto muito de ti. O prazer foi todo meu, és um craque e uma grande pessoa. Desejo-te o melhor para os próximos anos", respondeu Di María.Também Lionel Messi, companheiro do argentino na seleção albiceleste, deixou uma mensagem emotiva. "Foi um prazer ter partilhado contigo este último ano em Paris. Conhecemo-nos há muito tempo, mas ver-te todos os dias não vai ser igual a só estarmos juntos de vez em quando. Confirmaste aquilo que eu já sabia: és uma grande pessoa, tanto tu como a tua família. Como jogador e relativamente a tudo o que fizeste neste clube, nada a dizer: tudo impressionante. Desejo-vos o melhor nesta nova etapa, vamos sentir a tua falta", disse Messi que, assim como Neymar, recebeu resposta quase imediata de Di María."Obrigado amigo, agradeço muito pelas palavras. Foi muito lindo estar convosco na mesma equipa e já te tinha dito isso ontem à noite. És o melhor do Mundo dentro e fora de campo. Vamos ter saudades de estarmos juntos".