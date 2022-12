Al-Khelaifi: «Contratar Ronaldo? Para nós seria impossível»

Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, concedeu uma entrevista à 'Sky Sports' onde abordou o futuro de Cristiano Ronaldo, garantindo que apesar de considerar o português um "jogador fantástico", os parisienses estão numa posição em que "seria impossível" contratá-lo."É uma lenda, uma estrela. Admiro-o como futebolista e gosto muito dele como jogador e profissional. É um jogador fantástico. É incrível o que faz com 37 anos. Mas todos os clubes o querem. Para nós, o problema é que já temos essa posição ocupada. Não é fácil substituir quem temos nessa posição por ele. Sinceramente, para nós, seria impossível", justificou.O dirigente qatari deixou ainda muitos elogios a Lionel Messi, referindo que o astro argentino "está muito feliz no PSG" e "isso vê-se na seleção", e voltou a assumir o interesse da equipa gaulesa em contar com Marcus Rashford."Não escondemos o interesse que temos. Já falámos com ele, mas o momento não era o certo. Talvez no verão, por que não? Que se concentre no Mundial. Em janeiro, se ainda nos interessar, falaremos com ele", concluiu.Cristiano Ronaldo, recorde-se, deixou o Manchester United em novembro e ainda está sem clube.