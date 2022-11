Manchester United anuncia saída de Cristiano Ronaldo

O Manchester United comunicou esta terça-feira a saída de Cristiano Ronaldo "com efeitos imediatos". Através de um curto comunicado publicado nas redes sociais, o clube inglês agradeceu ainda ao experiente avançado português pela sua "grande contribuição" nas duas passagens por Old Trafford."Cristiano Ronaldo vai deixar o Manchester United por mútuo acordo, com efeito imediato. O clube agradece ao jogador pela sua grande contribuição nas duas passagens por Old Trafford, tendo marcado 145 golos em 346 presenças oficiais, e deseja-lhe o melhor para si e para a sua família. Todos no Manchester United continuam focados na evolução da equipa sob o comando de Erik ten Hag e a trabalhar em conjunto para termos sucesso em campo", pode ler-se na mensagem deixada pelos red devils nas redes sociais.A entrevista que o internacional português, que se encontra no Qatar a serviço da Seleção Nacional, concedeu ao jornalista Piers Morgan terá sido a última gota de água de um copo que há muito estava perto de transbordar. A relação entre o craque e o clube inglês esfriou desde a chegada de Erik ten Hag ao comando técnico da equipa.