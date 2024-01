Declarações de mãe de Mbappé dão que falar em França: «Abaixo dos 30% não faço!»

O 'Le Parisien' revela, esta sexta-feira, algumas declarações da mãe da Mbappé que estão a dar que falar em França onde esta refere que chegou a acordo com o filho para doar com "30% de todos os lucros gerados pelas diversas empresas" da família à associação 'Inspired by Kylian Mbappé', criada pelo próprio com o principal objetivo de "ajudar a realizar os sonhos de 98 crianças". O facto torna-se ainda mais interessante por surgir numa altura em que o astro está prestes a acabar contrato com o PSG e poderá concretizar uma das transferências mais importantes da história do futebol, que apesar de poder vir a ser a custo zero deverá envolver... muitos milhões."Disse-lhe [a Mbappé]: abaixo dos 30% não faço! Estou a reformar-me e a fazer como toda a gente: vou de férias para as Maldivas e não trabalho para vocês. No início disse-lhe que íamos fazer 50/50, mas conversámos e chegámos aos 30%", terá referido Fayza Lamari.Refira-se que Mbappé tem contrato com o PSG até ao final da presente temporada, pelo que já pode negociar com outras equipas para sair a custo zero no verão. O Real Madrid volta aparecer na equação