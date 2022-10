Irmão de Mbappé chamado ao treino do PSG... aos 15 anos

O treino deste domingo do PSG contou com uma presença especial: Galtier chamou Ethan Mbappé, irmão de Kylian Mbappé, aos trabalhos da equipa principal, dando oportunidade ao jovem - de apenas 15 anos - de se juntar às estrelas dos parisienses.Explica o 'AS' que o técnico da equipa da capital gaulesa tem por hábito chamar vários jovens nas sessões imediatamente após os jogos da Ligue 1. Além do irmão do craque francês, estiveram também presentes Ilyes Housni e Nehemiah Fernandez-Veliz, avançado e central de 17 anos.Refira-se que Ethan Mbappé, médio que já participou na Youth League, tem contrato com o PSG até 2024