Messi elogia Mbappé: «É um jogador diferente e uma fera no um contra um»

Lionel Messi forma com Neymar e Kylian Mbappé um trio atacante de respeito no PSG. Em entrevista à estação televisiva mexicana 'TUDN', na qual recordou também a campanha na Liga dos Campeões na época passada , o internacional argentino abordou a relação com o brasileiro e deixou elogios ao avançado francês."Kylian é um jogador diferente, uma fera que é muito forte no um contra um. Vai no espaço, é muito rápido e tem golo. É um jogador muito completo e já vem a comprovar isso há anos. De certeza que vai estar entre os melhores nos próximos anos", assegurou Messi, para depois falar de Neymar, com quem volta a partilhar balneário, agora no PSG."Eu e Ney conhecemo-nos de cor. Passámos muito tempo em Barcelona. Gostava de poder ter desfrutado mais em Barcelona, mas a vida fez-nos reencontrar em Paris. Estamos felizes por voltarmos a estar juntos. Adoro jogar com ele, estar com ele no dia a dia", admitiu.O craque argentino falou ainda as expectativas da seleção albiceleste no Mundial'2022. "O objetivo é tentar dar o melhor no Campeonato do Mundo. Sabemos que um Mundial é muito difícil, onde os pequenos detalhes te podem deixar de fora, mas temos uma seleção preparada para competir e que vai lutar seja qual for o adversário", vincou.