Neymar arrisca castigo de cinco jogos pela expulsão após briga com Tiago Djaló

A expulsão de Neymar nos minutos finais do PSG-Lille após o empurrão ao defesa português Tiago Djaló - que também foi expulso - continua a dar que falar em França e esta segunda-feira o 'Le Parisien' adianta que o avançado brasileiro arrisca um castigo que pode ir até cinco jogos de suspensão.





À partida, por tratar-se de uma expulsão por duplo cartão amarelo, Neymar seria apenas castigado com apenas um jogo. Mas a publicação francesa refere que caso a Comissão Disciplinar considere que a atitude de Neymar foi um "empurrão voluntário" ou uma "tentativa de agressão" a sanção será de 2 ou 3 jogos.A juntar a este dado, o facto de Neymar ser reincidente - o 'Le Parisien' lembra o caso com Álvaro González, do Marselha , em setembro do ano passado - bem como o contexto em que ocorreu a expulsão e apodem influenciar a decisão que será conhecida na quarta-feira.