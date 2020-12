Pai de Neymar não cala a revolta: «Até quando a culpa será da vítima?»

O Lyon venceu o PSG no Parque dos Príncipes por 1-0, mas a história do jogo acabou por ficar marcada pela lesão de Neymar. O jogador deixou o relvado de maca e 'lavado' em lágrimas e o pai do internacional brasileiro rapidamente recorreu às redes sociais para mostrar a sua revolta.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Neymar Pai (@neymarpai_)

"Pô...até quando? Tanto se fala sobre isso, tanto lembramos esse excesso de violência! Por que não inibir no início, na primeira, porque esperar a 7.ª, 8.ª, 9.ª falta? Precisamos de olhar para o VAR para poder ver que é uma expulsão? Precisamos do VAR para perceber uma entrada violenta destas? Precisa de se aleijar alguém para tomarmos uma atitude honesta? Um jogador aplica uma tesoura irresponsável, violenta, pelo lado, atravessa o espaço físico de outro, sem opção de defesa.... Não medimos isso durante todo o jogo onde o Neymar sofreu o tradicional rodízio de faltas, e sempre violentas, e com isso vamos alimentando esse tipo de jogador e de atitude.... Assim realmente o futebol vai perder... ATÉ QUANDO A CULPA SERÁ DA VÍTIMA ??? Depender de quem controla o jogo... de quem tem a oportunidade proteger... ahhhhhhhhh fazer o que.....? Deus cuida !!!!!", escreveu Neymar sénior.













Thiago Mendes pede desculpa a Neymar e presidente do Lyon causa polémica Thiago Mendes pede desculpa a Neymar e presidente do Lyon causa polémica