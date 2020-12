Paris SG informou Thomas Tuchel da sua saída e o técnico alemão saiu furioso da reunião

O Paris Saint-Germain ainda não oficializou, mas Thomas Tuchel está de saída do comando técnico dos parisienses e a decisão não foi bem aceite pelo treinador alemão. Segundo relatos da imprensa francesa, Tuchel saiu furioso da curta reunião de quarta-feira com Leonardo, na qual o diretor desportivo do PSG informou o treinador de 47 anos que iria deixar o clube.





Tuchel vinha sendo contestado há vários meses e o segundo lugar na última Champions (perdida para o Bayern Munique, em Lisboa) amenizou o descontentamento dos responsáveis e adeptos do clube. Contudo, o polémico episódio de racismo no jogo com o Basaksehir, em que o treinador alemão incentivou os jogadores a permanecerem em campo, terá sido decisivo para a sua saída.O Paris SG deverá pagar a Tuchel, que chegou ao clube no verão de 20118, uma indemnização de 7 milhões de euros e, tudo indica, Mauricio Pochettino deve ser o seu sucessor no banco dos parisienses, onde atua o português Danilo Pereira.