Ronaldo coloca PSG na 'pole position' da Champions mas avisa: «Uma coisa é falar, outra é jogar»

Ronaldo considera que o PSG está bem posicionado para vencer a Liga dos Campeões depois da contratação de Messi ao Barcelona, mas avisa que "uma coisa é falar, outra é jogar". O Fenómeno, como é apelidado o antigo craque brasileiro, deixou elogios a Mbappé e lembrou que no seu tempo, apesar de ter jogado durante quase cinco temporadas no Real Madrid, nunca venceu a competição juntamente com os galáticos.





"Ainda é cedo para dizer quem irá ganhar a Champions. Tudo começa a ganhar forma nos quartos de final. O PSG está na pole position, mas uma coisa é falar e outra é jogar. São muitos os fatores que influenciam dentro de campo. Joguei no Real Madrid durante quase cinco temporadas na equipa dos galáticos, e nunca ganhei a Liga dos Campeões. Ganhar nunca é matemático, independentemente de teres ou não os melhores na tua equipa", referiu em entrevista à 'Dazn', reproduzida na série 'El Presidente', protagonizada pelo mesmo.O atual presidente do Valladolid deixou elogios a Mbappé, que considera ter "caraterísticas parecidas" às suas. "Tem uma qualidade de loucos, com uma técnica notável que executa a grande velocidade. Vai para cima dos defesas, dos guarda-redes... apesar de ser muito jovem, já percorreu um longo caminho. Gosto do Mbappé", concluiu.