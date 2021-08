há 28 min 10:18

Messi: «Desde que saiu o comunicado do Barcelona foi tudo muito fácil e rápido»

"Estou muito feliz. A minha saída do Barcelona foi muito difícil depois de tantos anos, mas chegar aqui dá-me uma felicidade enorme. Estou a gostar muito e a minha família também. Estou com muita vontade de começar a jogar e estar com os meus companheiros. Desde o dia em que o Barcelona comunicou a saída, foi tudo muito rápido... Estou feliz e com muitas 'ganas' de começar a ganhar neste clube ambicioso. Tenho de etsra preparado para tentar ganhar títulos. Foi uma loucura a minha chegada, foi surpreendente. Estou seguro que vamos desfrutar muito", começou por dizer o argentino