'Mina de ouro' em Paris: PSG vai gastar mais de 300 milhões de euros em salários de jogadores

O plantel do PSG para esta época é um autêntico luxo, que saiu caro a Nasser Al-Khelaifi. O presidente do clube da capital francesa vai gastar mais de 300 milhões de euros para pagar os salários dos jogadores às ordens de Mauricio Pochettino. Um valor que não está ao alcance de qualquer um.





Com a chegada de Messi , o ataque dos parisienses ficou ainda mais forte, mas também mais caro. O trio da frente é quem recebe mais, como seria de esperar. O antigo avançado do Barcelona vai ganhar cerca de 40 milhões de euros por ano, passando a ser o futebolista mais bem pago do emblema francês, à frente de Neymar e Kylian Mbappé, que auferem 36 e 25 M€, respetivamente.Seguem-se Sergio Ramos e Gianluigi Donnarumma, outros reforços contratados neste defeso, que vão ganhar cerca de 20 milhões de euros, ao passo que Marquinhos, Verratti, Di María, Keylor Navas, Kimpembe e Mauro Icardi irão receber um valor que varia entre os 10 e os 15 M€.Georginio Wijnaldum e Achraf Hakimi também chegaram este verão a Paris, mas não chegam a receber 10 milhões de euros (ficam-se nos 9,8 M€). Os dois são os reforços que vão receber menos por temporada, ainda assim mais do que Paredes e Ander Herrera (8,5 M€ cada), Draxler (7,6M€) e Gueyé (7M€).No fundo da 'lista' ficam nomes como Diallo, Rafinha, Bernat, Sarabia, Kehrer, Kurzawa e Dagba. Destes apenas o último ganha 1,4 M€, enquanto os restantes ficam-se por valores a rondar os 5 milhões de euros.