Sarabia e o empate do PSG com o Benfica: «Jogo difícil contra um grande adversário»

Pablo Sarabia reagiu ao empate (1-1) do PSG frente ao Benfica, no Estádio da Luz, através de uma publicação nas redes sociais."Um jogo difícil contra um grande adversário! Vamos continuar a trabalhar e a melhorar. Vamos Paris", escreveu o internacional espanhol, que entrou aos 81 minutos para o lugar de Messi, na sua conta de Instagram.Recorde-se que, com este resultado, Benfica e PSG partilham a liderança do Grupo H com sete pontos.