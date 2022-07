Arsenal goleia Sevilha e conquista Emirates Cup

O Arsenal goleou este sábado o Sevilha (6-0) e conquistou a Emirates Cup, num jogo em que Gabriel Jesus, um dos reforços dos gunners para a temporada 2022/23, assinou um hat trick.A formação comandada por Mikel Arteta começou a construir a vantagem logo aos 10 minutos através de um penálti de Bukayo Saka. Pouco tempo depois (13'), Gabriel Jesus dilatou o marcador e logo a seguir 'bisou' (15'). Saka voltou a fazer o gosto ao pé aos 19 minutos, levando o Arsenal para o intervalo com uma vantagem confortável (4-0).A segunda parte começou num ritmo mais lento, e o marcador só voltou a ter alterações nos últimos minutos. Gabriel Jesus completou o hat trick à passagem dos 77', e Nketiah fechou as contas do jogo ao cair do pano (88').Destaque ainda para as várias homenagens a José Antonio Reyes, antigo jogador de Arsenal e Sevilha - e que em Portugal representou o Benfica -, que em 2019 morreu na sequência de um acidente de viação