José António Reyes morre aos 35 anos em acidente de viação

We couldn't be confirming worse news. Beloved Sevilla star José Antonio Reyes has died in a traffic collision. Rest in peace. pic.twitter.com/qeGl2nsi3c — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) 1 de junho de 2019

José Antonio Reyes, ex-jogador do Benfica, Sevilha, Arsenal e Real Madrid, atualmente no Extremadura, da 2.ª divisão espanhola, morreu este sábado, aos 35 anos, num acidente de viação em Espanha.O Sevilha confirmou a notícia no site oficial, lube no qual o avançado iniciou a carreira. "Não poderíamos ter uma notícia pior. Morreu num acidente de viação o nosso querido José Antonio Reyes. Descanse em paz", indica uma curta nota publicada no Twitter oficial do Sevilha, clube da Liga espanhola, no qual alinha o defesa internacional português Daniel Carriço.O acidente ocorreu esta manhã, às 11h40 local (10h40 em Lisboa) na auto-estrada A376, entre Sevilha e Utrera, cidade-natal do jogador. A Onda Cero avança que o carro onde seguia Reyes despistou-se e saiu da estrada, incendiando-se. À Efe, fontes do 112 de Andaluzia confirmaram que os serviços receberam várias chamadas telefónicas a dar conta do sinistro.No local estão várias corporações de bombeiros e Guardia Civil.Reyes, que atuou esta temporada no Extremadura, da segunda divisão espanhola, jogou no Benfica na época 2008/09, por empréstimo do Atlético de Madrid, tendo disputado 35 jogos e marcado seis golos ao serviço da equipa lisboeta, pela qual conquistou a Taça da Liga, concretizando um golo na final, frente ao Sporting.O avançado, que tem 21 internacionalizações pela seleção de Espanha, nas quais marcou quatro golos, conquistou por cinco vezes a Liga Europa e venceu uma Supertaça europeia, tendo-se ainda destacado no Arsenal, pelo qual se sagrou campeão inglês e ergueu uma Taça de Inglaterra.