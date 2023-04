Carragher e a luta pelo título da Premier League: «O Arsenal vai precisar de algum milagre»

Jamie Carragher, antigo defesa inglês, considerou que o Arsenal precisará de um "milagre" para conquistar o título da Premier League, depois de ter perdido mais dois pontos, esta sexta-feira, no empate caseiro frente ao Southampton (2-2) "Se este ponto [conquistado diante do Southampton] faz assim tanta diferença? Não tenho a certeza. Provavelmente vão precisar de ir ao Etihad e ganhar ao Manchester City se querem vnecer a Premier League. Ainda está nas mãos do Arsenal, e isso só mostra a distância que tinham. Perderam seis pontos nos últimos três jogos e mesmo assim ainda está nas mãos deles", começou por dizer à 'Sky Sports'.E acrescentou: "Vão precisar de algum milagre até final da época. Mas já os vimos a conseguir séries [de vitórias] antes. Quando perderam frente ao City no Emirates, venceram os sete jogos seguintes. Agora têm mais seis, vão ter de fazer algo especial para chegarem ao título".Na mesma linha, Gary Neville referiu que apesar de difícil, os gunners "ainda estão vivos" na luta. "O Arsenal conseguiu voltar ao encontro depois de ter estado a perder e somou um ponto. Os jogadores têm de se preparar, o jogo no Etihad vai ser o jogo da vida deles. O resultado [com o Southampton] não era o que queriam, mas foi o melhor que podiam ter pedido com cinco ou 10 minutos para o apito final. Ainda estão vivos. Ainda não acabou e o Arsenal ainda tem o título nas mãos, mas para isso tem a enorme tarefa de vencer no Etihad na quarta-feira", explicou.Refira-se que o Arsenal, com 32 jogos disputados, ocupa a liderança da Premier League com 75 pontos. O Manchester City, segundo colocado, soma 70, com menos dois encontros. As duas equipas defrontam-se no Etihad na próxima quarta-feira, pelas 20 horas.