Gerrard pode regressar à Premier League para treinar o Aston Villa

Steven Gerrard pode estar perto de iniciar o primeiro desafio como treinador na Premier League. O antigo médio e capitão do Liverpool, que nas últimas três épocas e meia orientou os escoceses do Rangers é, de acordo com a imprensa britânica, o principal candidato a suceder a Dean Smith, que no passado domingo foi demitido do comando do Aston Villa.Segundo a BBC, os responsáveis do emblema de Birmingham pretendem aproveitar a paragem do campeonato para os compromissos das seleções para fechar a contratação do novo treinador, que já deverá sentar-se no banco na receção ao Brighton, marcada para dia 20. Além de Gerrard, o Aston Villa terá ainda considerado dois selecionadores - Roberto Martínez (Bélgica) e Kasper Hjulmand (Dinamarca) , bem como outros dois técnicos que atualmente trabalham na Premier League: Ralph Hasenhuttl (Southampton) e Graham Potter (Brighton).O 'The Sun' adianta que Gerrard já viajou para Inglaterra, onde deverá acertar os detalhes para fechar um provável acordo nos próximos dias. O facto de Gerrard ter terminado com a hegemonia do Celtic na liga escocesa, conduzindo o Rangers ao título 10 anos depois, é um dos dados que mais impressionam os dirigentes do Aston Villa. A BBC escreve ainda que Christian Purslow, chefe executivo do Aston Villa, é um admirador de Gerrard, uma vez que ambos se cruzaram no Liverpool, quando Purslow era diretor desportivo dos reds.Refira-se que o Aston Villa ocupa o 16º lugar da Premier League após 11 jornadas, com 10 pontos, dois pontos acima da linha de água.