Chelsea tem proposta astronómica à espera de Lukaku

O Chelsea está no mercado à procura de um ponta-de-lança finalizador, e sem qualquer jogador com essas características no plantel, principalmente depois da saída de Giroud para o AC Milan, Lukaku pode ser a solução para os problemas dos blues. É que a equipa orientada por Thomas Tuchel tem preparados, segundo avança o 'Corriere della Sera', 130 milhões de euros para convencer o avançado belga a voltar a Inglaterra.





O jogador dos nerazzurri, que já representou o Chelsea entre 2011 e 2013, antes de ser vendido para o Everton por 30 M€, foi um dos destaques da equipa de Antonio Conte que conquistou o 'scudetto', contribuindo com 24 golos e 10 assistências em 36 partidas disputadas. A situação financeira frágil do Inter poderá ser um dos pontos fulcrais nas negociações, sendo que uma oferta de mais de 100 M€ seria irrecusável. Recorde-se que os londrinos também já tinham demonstrado interesse na contratação de Haaland