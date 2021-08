Craque do Chelsea apanhado a perseguir cão em jardim: «Devias ter estado assim em Wembley»

Timo Werner foi visto a perseguir um cão durante mais de um quilómetro num parque em Inglaterra. O episódio - esta segunda-feira relatado no 'The Sun' - ocorreu ainda durante a pré-temporada dos blues, e apesar de o animal ter fugido ao avançado, houve quem tivesse ficado impressionado... com a forma do jogador alemão. Vincent Cassidy, uma das pessoas que assistiu à perseguição, e que afirmou não ter conhecido Werner inicialmente, garantiu mesmo que, no final do incidente, se dirigiu ao germânico, e em tom de brincadeira lhe disse: "Devias ter estado assim tão vivo em Wembley!", fazendo referência à partida entre Inglaterra e Alemanha para o Euro'2020, que acabou com vitória dos três leões (2-0).





"O homem estava em grande forma, e corria muito depressa, mas o animal simplesmente não se ia deixar apanhar. Achei que ele me parecia familiar, e de repente apercebi-me: 'É o Timo Werner!'. Ele correu durante mais de um quilómetro e meio à volta do parque, mas o cão esteve sempre fora do seu alcance. Foi incrível da parte dele ter tentado ajudar", contou ao 'The Sun', antes de confessar uma pequena brincadeira que teve com o jogador."Teve o melhor treino de pré-época possível. Foi incrivelmente agradável, simpático e educado, assim como a namorada dele. Até lhe disse: 'Devias ter estado assim tão vivo em Wembley!'".O animal, chamado Pickles, foi mais tarde apanhado pelos guardas do parque e devolvido ao dono.