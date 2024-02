Jogador do Chelsea responde a críticas e desafia adepto: «Por 11 mil euros...»

Mykhaylo Mudryk deixou o Shakhtar para rumar ao Chelsea em janeiro do ano passado por cerca de 70 milhões de euros e, desde então, não tem conseguido ter a influência que certamente esperava. O extremo ucraniano, de 23 anos, leva apenas quatro golos e cinco assistências em 42 jogos pelos blues, momento de forma que tem motivado muitas críticas nas redes sociais. Uma delas, de resto, mereceu mesmo resposta do jogador, que acabou a desafiar um adepto para um 1x1 a valer... 11.600 euros."Que raio se passa contigo? Esqueceste-te de como se joga futebol? Não é bom o suficiente. Alguma coisa precisa de mudar. Talvez devas fazer algumas sessões de 1x1. Sempre que jogas, temos um jogador a menos", criticou o adepto em questão - como se pode ver em imagem partilhada pelo 'The Sun' -, que acabou por receber resposta de Mudryk. "Anda jogar um 1x1. Por 10 mil libras [11.600 euros]", ripostou o ucraniano."Nesta fase, dou-te dinheiro pessoalmente sempre que marcares", acrescentou o adepto.Mudryk, refira-se, tem contrato com o Chelsea até 2031 e um valor de mercado de 40 milhões de euros, segundo o 'Transfermarkt'.