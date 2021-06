Thomas Tuchel renova pelo Chelsea

Depois de uma época de sucesso ao serviço do clube londrino e de conquistar a Champions, Thomas Tuchel renovou contrato com o Chelsea até 2024, anunciou esta sexta-feira o clube.





Contract extension to June 2024 for Thomas Tuchel. — Champions of Europe (@ChelseaFC) June 4, 2021

"Não consigo imaginar uma ocasião melhor para renovar o contrato. Estou grato pela experiência e muito contente por continuar a fazer parte da família do Chelsea. Há muito mais para vir e estamos ansiosos pelos próximos passos, com muita antecipação e ambição", declarou o técnico ao site oficial dos blues.Recorde-se que Tuchel realizou 30 jogos ao comando do Chelsea, dos quais 19 foram vitórias e cinco foram derrotas. O treinador alemão foi ainda o primeiro treinador da história a alcançar a final da Champions com dois clubes diferentes, em dois anos consecutivos.