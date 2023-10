Chinelos, bolo de aniversário e até 'cuecas' no treino: a insólita lista de multas do Plymouth Argyle

Já aqui mostrámos listas de multas de equipas inglesas - como por exemplo a do Birmingham - e temos mais uma para amostra. Trata-se daquela que é aplicada como regra no Plymouth Argyle, atual 21.º colocado do Championship, e diríamos que se trata de um regulamento interno um pouco voltado para a brincadeira. É certo que há multas sérias, mas também há algumas que não lembram a ninguém. Menos mal que os valores são relativamente baixos... Ainda assim, convém não exagerar, porque caso contrário a fatura sairá longa!Abaixo tem a lista completa, mas destacamos os três exemplos que nos parecem mais insólitos: 11,5 euros por tomar banho sem chinelos, 23 € por esquecer o bolo no dia de aniversário (e ainda ter de levar no dia seguinte) e ainda 11,5€ por fazer 'cuecas' no interior da área defensiva no treino prévio ao jogo.Atraso na chegada ao treino: 57,3€Atraso para dia de jogo: 230€Atraso para sessão de recuperação: 23€Atraso para reunião: 28,6€Atraso a chegar ao autocarro: 57,3€Telemóvel a tocar no centro de treinos: 23€Telemóvel a tocar numa reunião de equipa: 57,3€Atender telemóvel no centro de treinos ou ginásio: 34,4€Mexer no telemóvel durante as refeições de equipa: 11,5€Mexer no telemóvel na hora e meia prévia aos jogos: 57,3€Tomar banho sem chinelos: 11,5€Não arrumar os pratos e copos na cantina: 23€Deixar material desarrumado após o treino: 11,5€ por itemGarrafa esquecida no centro de treinos: 11,5€Fazer cuecas dentro da área no dia antes do jogo: 11,5€Bola atirada para lá da vedação: 11,5€Chuteiras sujas no dia de jogo: 23€Esquecer levar bolo no dia de aniversário: 23€, mais o boloRoupa inadequada: 23€ por itemNão se apresentar em dia de jogo: 115€Ginásio desarrumado: 11,5€ a cada elemento do plantelGarrafas de água esquecidas no relvado: 11,5€ a cada elemento do plantelNão cantar na praxe: 287 eurosNão aparecer no jantar ou evento de natal: 287 eurosMultas devem ser pagas em dinheiro na sexta-feira seguinte. Se não forem pagas, serão pagas em dobro