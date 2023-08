Jogadores do Birmingham obrigados a dizer "bom dia": caso contrário... há multa de 290 euros

Notícia na última semana pela entrada de Tom Brady no seu capital, o Birmingham volta a dar que falar nos últimos dias, agora por conta da apertada lista de multas que os jogadores do seu plantel principal podem enfrentar caso falhem alguns dos pontos presentes nas regras e código de conduta. A lista, divulgada pelo 'The Sun', tem 22 pontos passíveis de multa, das 20 libras (23,3 euros) às 3.000 (3.495€), e conta com alguns itens de certa forma peculiares.Por exemplo, os jogadores são obrigados a entrar pela porta principal do centro de treinos e dizer "bom dia" aos funcionários que estejam na receção. Caso não o façam, há uma multa de 290 euros a pagar. Há também uma multa a pagar por cada utensílio que fique esquecido na hora das refeições e está também proibido o uso de telemóveis tanto nas salas de tratamento como no balneário em dias de jogo antes do apito inicial. Naturalmente, as multas mais caras dizem respeito aos atrasos.Abaixo pode consultar a lista completa, já com o câmbio feito de libras para euros (ao valor atual).por chegar atrasado a uma sessão (de treino, ginásio, fisioterapia, etc)caso o jogador não entre pela entrada principal e não diga 'bom dia' aos rececionistascaso o jogador não vista o equipamento de forma correta no autocarro, nas reuniões de equipa ou refeiçõespor cada peça de roupa que ficar no centro de treinospor cada peça de roupo que ficar no balneáriocaso um jogador seja apanhado a utilizar brincos ou fios nos jogos ou treinoscaso o jogador não utilize o aparelho GPS no treinocaso o jogador não utilize o sensor cardíaco no treinocaso o jogador não cumpra o formulário matinal relativo à sua saúdecaso o jogador não providencie o teste hidratação antes da hora combinadacaso o jogador não devolva o aparelho GPS e/ou sensor cardíaco no final do treinopor cada utensílio que ficar na mesa durante as refeiçõescaso sejam encontradas embalagens de tabaco para mascar no chão do balneáriopor utilizar o telemóvel durante os tratamentoscaso o jogador leve bebidas ou comida para a sala de tratamento(por dia) caso o material de recuperação não seja devolvidocaso um jogador lesionado não se apresente antes das 8h30por utilizar o telemóvel no balneário nos 90 minutos prévios ao jogopor utilizar o telemóvel nas refeições nos primeiros 30 minutospor chegar tarde à reunião de dia de jogopor chegar tarde a um jogo em casaTodas as multas devem ser pagas na sexta-feira da semana em que o incidente ocorreu. Qualquer multa que não seja paga terá o seu valor dobrado. Se não for paga, será feita uma dedução no salário.