Exigências do pai e empresário de Haaland afastaram norueguês do Manchester United

Anunciado como reforço do Borussia Dortmund para as próximas temporadas este domingo , o jovem avançado Erling Haaland chegou a estar com um pé e meio no Manchester United segundo os recorrentes rumores da imprensa internacional e, ao que parece, tudo estaria bem encaminhado até ao momento em que o pai e o empresário do avançado decidiram avançar com exigências que terão sido vistas como exageradas por parte dos red devils.De acordo com o 'Daily Mail', para lá de pagar o valor da cláusula de rescisão (24 milhões de euros) ao RB Salzburgo, o Manchester United teria de assegurar a Alf Inge Haaland e ao empresário Mino Raiola o pagamento de uma percentagem das potenciais mais valias de uma futura transferência. Ora, essa cláusula era vista pelos responsáveis dos red devils como algo que poderia torná-los reféns da vontade de ambos, algo que não estariam dispostos a aceitar.Desta forma, o Manchester United saiu da corrida e abriu caminho ao conjunto alemão.