Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Futre e a 'culpa' por Ferdinand ter jogado bêbedo: «Meti a camisola pelo pescoço do Redknapp...» Internacional português conta a confusão que se passou no balneário do West Ham no jogo com o Arsenal





• Foto: Reuters