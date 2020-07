"História de raparigas" motivou assassinato do irmão de Serge Aurier

Serge Aurier concedeu uma entrevista ao jornal francês 'La Depeche' na qual falou sobre a morte do seu irmão Christopher, na madrugada de dia 13, após ser alvejado no exterior de uma discoteca em Toulouse, França.

O defesa costa-marfinense do Tottenham diz ter conhecido "um dos amigos" do irmão que estava no local quando se deu o tiroteio e que este lhe revelou que tudo se deveu a "uma história de raparigas". "Ele estava a falar com uma ex-namorada de há muitos anos e o atual namorado dela queria que ele parasse.





O Christopher não respondeu, ignorou-o. Então ele foi comprar comida e quando voltou disparou sobre ele. O amigo do meu irmão é um homem corajoso, pois é difícil estar com alguém e vê-lo morto pouco depois. Eu disse-lhe para ele não ficar com raiva. Era o dia dele...", conta o jogador que é orientado por José Mourinho no clube londrino.Dois dias depois do incidente o atiradore Aurier garante que não sente "ódio ou vingança", apenas tem "fé na justiça" e assume-se "triste"."É uma boa notícia ele ter-se rendido e muito inteligente da parte dele. Temos de acalmar as coisas e não tenho sentimento de ódio ou vingança. Eu trabalho numa profissão onde é preciso ter calma. Estou calmo e tenho tenho fé na justiça. Mas é claro que estou triste, lamento e continuo a lamentar a morte do meu irmão."