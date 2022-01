«Lampard ainda não mostrou nada enquanto treinador, é abençoado por ter jogado tão bem»

Tony Cascarino, antigo avançado do Chelsea, considerou que Frank Lampard ainda não "mostrou o que vale enquanto treinador", numa altura em que o ex-jogador dos blues está a ser associado ao cargo de técnico do Everton "É um homem sortudo... foi um jogador incrível, fantástico mesmo. Deram-lhe o trabalho no Derby County, foi recomendado para ir para lá. Mas que treinador acabaria em 6.º no Championship e conseguiria trabalho no Chelsea? Absolutamente nenhum", começou por dizer em declarações à 'TalkSport'.Cascarino foi mais longe, referindo que o sucesso de Frank Lampard se deve apenas ao facto de ter sido "muito bom enquanto jogador". "É um treinador abençoado. Muitas coisas boas têm acontecido ao Frank por causa disso. Ainda não convenceu relativamente àquilo que já alcançou enquanto treinador, nem para ter ido para o Chelsea, nem para ir para o Everton. Isto são só factos", rematou.