Liverpool já comprou quase dois 'Mbappés' com Klopp: E só estamos a falar do top de gastos... Agente da FIFA revelou que os reds querem contratar o avançado do PSG por valores nunca praticados





Pode Mbappé ir para Anfield e protagonizar a maior transferência de sempre?

• Foto: Reuters