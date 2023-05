Mbappé não quer acionar cláusula de renovação com o PSG e Real Madrid esfrega as mãos

O jornal francês 'L'Équipe' avança esta quarta-feira em França que Kylian Mbappé não pretende acionar a cláusula de renovação até 2025, que deverá ser executada até 31 de julho deste ano. A notícia está a ter fortes repercussões em Espanha, até porque o interesse do Real Madrid no avançado do PSG não esmoreceu.Explica o desportivo francês que quando assinou o astronómico contrato com o PSG no ano passado - depois de ser pressionado até pelo presidente Emmanuel Macron - Mbappé aceitou vincular-se por dois anos, até 2024, com a possibilidade de prolongar o acordo até 2025.Embora Mbappé não deva sair já, a decisão de não acionar a cláusula volta a deixar o PSG sob pressão já este verão, quando certamente se começará a falar da possível saída do futebolista. O clube acredita na continuidade do jogador e sabe que esta época as coisas não correram como previsto, sobretudo na Liga dos Campeões, que continua a ser o grande objetivo no Parque dos Príncipes.A intenção dos responsáveis do PSG é preparar um novo projeto em torno de Mbappé, sem Neymar e Lionel Messi. Resta saber se esse facto será suficiente para convencer o internacional francês a ficar até 2025...O 'L'Équipe' procurou obter uma reação à notícia junto de pessoas próximas do jogador, mas ninguém aceitou comentar.