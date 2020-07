Manchester United e Leicester podem ser obrigados a disputar um playoff inédito

A corrida por um lugar na Liga dos Campeões na próxima temporada está ao rubro na Premier League. A apenas uma jornada do fim, sendo que a penúltima ronda ainda está a decorrer, Leicester e Manchester United lutam acerrimamente pelo 4.º lugar da tabela classificativa, o último que dá acesso direto à prova milionária. Mas tudo isto pode vir a complicar-se...

Ora bem, igualados no número de pontos, Leicester e Manchester United somam, até ao momento, 62 pontos, contudo, os red devils ainda não jogaram esta ronda. A equipa de Bruno Fernandes recebe, esta quinta-feira, o West Ham e um resultado poderá levar a disputa pelo 4.º lugar a um inédito play-off entre Leicester e Manchester United.

No encontro da primeira volta entre as duas equipas (Leicester e Manchester United), os red devils venceram por 1-0, tendo os foxes, de Ricardo Pereira, de triunfar na última ronda pela mesma margem para igualar o saldo entre as duas equipas. Porém, as contas podem complicar-se ainda antes da última jornada.

Até ao momento, o United soma 63 golos marcados e 35 sofridos, sendo que uma vitória por 5-3 diante dos hammers colocaria a formação de Manchester com um saldo de 68/38, com um golo a mais que o Leicester (67/39).

Confuso? Então, caso esse resultado se venha a confirmar no embate entre Manchester United e West Ham e o Leicester vença na última jornada pela margem mínima, as duas formações ficam igualadas em pontos (68, hipoteticamente), golos marcados e sofridos (68/39), levando, assim, a luta pela Champions para um inédito play-off.

De acordo com a imprensa inglesa, este play-off de disputa pelo 4.º lugar da tabela classificativa é um cenário possível, ainda que remoto, com as duas equipas a terem de disputar o posto em campo, ainda antes do final da Taça de Inglaterra, num local ainda desconhecido. Recorde-se que este não é, ainda assim, o único cenário 'caótico' na luta por um lugar na Liga dos Campeões na próxima temporada.