Mourinho deixa mensagem a Unai Emery: «Sem dramas, mi amigo"

José Mourinho deixou uma mensagem de solidariedade para com Unai Emery,esta sexta-feira do comando técnico do Arsenal."São sempre notícias tristes", começou por dizer o treinador do Tottenham em conferência de imprensa lembrando a sua experiência pessoal. "Vivi isso em miúdo quando o meu pai foi despedido enquanto treinador. Vivi-a eu mesmo. Não há um único despedimento que me deixe feliz. Estou triste, mas é a vida", disse Mourinho."Estou triste, mas é a vida. O Unai é um treinador fantástico, mas é óbvio que não foi feliz no Arsenal. Com um pouco de descanso, outro grande clube vai aparecer e a sua carreira voltará a encarrilhar. Por isso, sem dramas, 'mi amigo', continua e encontrarás outro clube", concluiu.O Tottenham recebe este sábado (15h00) o Bournemouth.