Oficial: Emery deixa Arsenal

Club statement: Unai Emery — Arsenal (@Arsenal) November 29, 2019

O Arsenal anunciou esta sexta-feira que o treinador Unai Emery deixa o cargo, após terem chegado a acordo.A derrota (1-2) do Arsenal na receção ao Eintracht Frankfurt levou a que a posição de Unai Emery nos gunners estivesse chegado ao fim. No sentido inverso, Nuno Espírito Santo é o nome que ganha mais força "A decisão foi tomada porque os resultados e as exibições não estavam ao nível desejado", pode ler-se no comunicado emitido pelo clube, em que agradece a "Unai e à sua equipa técnica pelos seus esforços".

O treinador espanhol, de 48 anos, tinha chegado ao clube londrino na época passada, tendo terminado o campeonato na última temporada no 5.º lugar da Premier League.



Emery deixa o clube na 8.ª posição, com 18 pontso (4 vitórias, 6 empates e 3 derrotas).