Nasri prepara-se para voltar à Premier League

O internacional francês Samir Nasri vai regressar à Premier League para representar os londrinos do West Ham.O antigo jogador do Marselha, Arsenal, Manchester City, Sevilha e Antalyaspor está aque termina em dezembro devido a um tratamento vitamínico ilegal à luz dos regulamentos antidoping da UEFA, quando atuava em Espanha. Nasri terminou contrato em janeiro deste ano com os turcos do Antalyaspor, após a suspensão.Segundo a imprensa inglesa, Nasri tem estado a treinar às ordens de Manuel Pellegrini desde o início de novembro e vai assinar um contrato de seis meses com os hammers, com um ordenado a rondar os 90 mil euros semanais.