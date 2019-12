Oficial: West Ham anuncia regresso de David Moyes

O West Ham anunciou este domingo a contratação de David Moyes para assumir o comando técnico da equipa até junho de 2021.



O treinador escocês de 56 anos estava sem clube e regressa ao emblema londrino, que orientou na temporada 2017/2018, sucedendo no cargo ao chileno Manuel Pellegrini, que foi despedido no sábado após a derrota na receção ao Leicester.



Em comunicado divulgado no site oficial do clube, o West Ham aponta a experiência de Moyes nas 15 temporadas como técnico na Premier League, destacando o trabalho realizado no Everton e a passagem pelo Manchester United.



"Acredito que o plantel que tenho aqui é melhor do que quando assumi o cargo antes, então estou ansioso para trabalhar com eles", afirmou o treinador escocês aos meios de comunicação do clube londrino.



Os hammers ocupam o 17.º lugar do campeonato, um ponto acima da zona de descida. Moyes vai já sentar-se no banco na próxima quarta-feira, quando o West Ham receber o Bournemouth.





We are pleased to confirm that David Moyes has returned to the Club as first-team manager. pic.twitter.com/Y2fxo5hTCE — West Ham United (@WestHam) December 29, 2019