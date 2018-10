Piloto do helicóptero do dono do Leicester evitou tragédia ainda maior

Jogadores do Leicester juntam-se à família e a milhares de adeptos em homenagem ao "homem que tornou um sonho realidade"



O futebol inglês está de luto depois dodos foxes, acidente que matou cinco pessoas, incluindo o próprio dono do clube. Agora, é sabido que a tragédia podia ter corrido muito pior.De acordo com as testemunhas que presenciaram o acidente, Eric Swaffer, piloto do helicóptero, impediu que o aparelho se despenhasse contra o estádio, onde ainda estavam algumas pessoas a sair depois do jogo entre o Leicester e o West Ham. Dan Cox, cameraman de uma televisão, contou tudo ao 'The Sun'."O aparelho podia despenhar-se contra o estádio (onde ainda havia muitas pessoas) ou no parque de estacionamento, onde não havia ninguém. E podia ter sido muito pior se o piloto não tivesse reagido como reagiu", disse.Outra testemunha conta que Swaffer era um piloto com muita experiência, com mais de 20 anos de carreira, e que já tinha voado inclusive com membros da Família Real inglesa e com outras celebridades.