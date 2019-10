Ricardo Pereira: «É bom estar no topo da tabela»

Ricardo Pereira, lateral-direito do Leicester, rejubila com o arranque de temporada da sua equipa. Depois da histórica goleada (9-0) no reduto do Southampton, o internacional português destacou a invencibilidade da equipa comandada por Brendan Rodgers.





"Estou muito feliz por mais uma vitória e por começarmos o campeonato desta forma, sem derrotas. Sabemos que ainda é cedo, mas é sempre bom estar no topo da tabela. Agora, nessa paragem internacional vamos descansar. Na volta, vamos trabalhar duro para continuar nesse bom momento num campeonato dificílimo", afirmou Ricardo, de 26 anos.O Leicester ocupa o terceiro lugar da Premier League, com 20 pontos, apenas atrás de Liverpool (25) e Manchester City (22).