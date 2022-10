Richarlison e o papel de Marco Silva na sua ida para o Everton: «Mudou a minha vida completamente»

Richarlison, avançado brasileiro que representa o Tottenham, abordou, em entrevista à Eleven Sports, a influência de Marco Silva na sua chegada a Inglaterra, além de ter deixado muitos elogios a David Neres, Cristiano Ronaldo e Casemiro."Acho que se não fosse ele [Marco Silva], e claro que eu também tive vontade e força de vencer, eu teria voltado para o Brasil ou ainda estaria no Watford. A partir do momento em que ele saiu do Watford para o Everton e me chamou, mudou a minha vida completamente", começou por dizer.E prosseguiu: "No Everton, consegui chegar à seleção brasileira. Acho que evolui muito ao trabalhar com ele, sou-lhe totalmente grato. Lembro-me que jogámos [Tottenham] contra o Fulham e lhe ofereci uma camisola minha como forma de gratidão. Acho que é uma pessoa que me vou lembrar para sempre".Questionado sobre a sua amizade com David Neres, extremo do Benfica, Richarlison assume que espera que o jogador "continue a brilhar no Benfica". "Chamo-lhe Nerinho. Desejo-lhe tudo do melhor. Cheguei à seleção com ele, é uma pessoa que já conheço há bastante tempo. É alguém que toda a gente gosta, tem tudo para ser feliz em Portugal".Na Premier League, Richarlison convive de perto com Cristiano Ronaldo e Casemiro, do Manchester United, dois dos seus ídolos... e adversários. "Acho que já ganharam tudo na vida e, para nós que ainda somos novos, tentamos espelhar isso ao máximo para ganharmos títulos também. São dois jogadores que fazem a diferença no nosso torneio", referiu.Richarlison, recorde-se, deixou ainda muitos elogios ao Sporting , próximo adversário do Tottenham na Liga dos Campeões, frisando que "espera dificuldades" frente a uma "grande equipa".