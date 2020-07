Salah doa mais de 30 mil euros e constrói centro de ambulâncias na sua cidade natal

Mohamed Salah continua a mostrar toda a sua generosidade e desta vez fez uma doação superior a 30 mil euros para a construção de um centro de ambulâncias em Nagrig, cidade natal do avançado do Liverpool situada a 130 quilómetros a norte do Cairo, capital do Egito.





Segundo o 'Daily Mail', o gesto de Salah vai permitir um apoio mais eficaz a cerca de 30 mil pessoas naquela região do Egito que, como tantas outras, não escapou à pandemia do novo coronavírus.As inauguração das instalações foi feita na semana passada e numa cerimónia que contou com a presença do pai do jogador de 28 anos, recém consagrado campeão inglês pelo Liverpool e que é uma das principais figuras na equipa de Jürgen Klopp.Recorde-se que em 2018 o avançado já havia construído um hospital e uma escola em Nagrig através da sua fundação e, mais recentemente, Salah foi abastecer o seu carro e pagou o combustível a quem estava na estação de serviço