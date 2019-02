Sarri volta a apontar a Hazard: «Tem de fazer mais taticamente»

Sarri explica-se: «Eu não ataquei os jogadores» Sarri explica-se: «Eu não ataquei os jogadores»

Maurizio Sarri voltou a falar de Eden Hazard sublinhando que o jogador "tem de fazer mais" em termos táticos, apesar de reconhecer que o belga já está a mudar o seu futebol."Acho que ele está a mudar. Estava habituado a jogar de forma individual, mas agora tem de jogar de uma forma diferente. Não é fácil porque tornou-se no Hazard que é hoje a jogar de outra maneira. Tem de evoluir, é normal. É fantástico do ponto de vista técnico, mas tem de ser melhor e fazer mais taticamente", frisou.Recorde-se que o treinador dos blues já tinha apontado limitações a Hazard em janeiro, quando disse que este não era um líder. Ainda antes da abertura do mercado de inverno, o técnico também se tinha pronunciado sobre o jogador, mais propriamente acerca do interesse do Real Madrid: "Se ele quer sair, que saia".Certo é que Hazard acabou por pormanecer em Stamford Bridge. Entretanto os resultados da equipa pioraram - perdeu metade dos últimos seis jogos - e as relações do treinador com o plantel parecem estar deterioradas, ao ponto de o técnico ter regressado a Londres de automóvel em vez de viajar no autocarro da equipa , logo após a pesada derrota diante do Bourmenouth por 4-0.