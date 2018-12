Sterling reage aos insultos de Stamford Bridge e aponta dois casos "inaceitáveis"

Raheem Sterling já reagiu ao sucedido ontem em Stamford Bridge . O jogador do Manchester City foi alvo, alegadamente, de insultos racistas durante o jogo com o Chelsea - os blues e as autoridades inglesas já abriram uma investigação -, situação que o avançado dos citizens parece confirmar na sua publicação nas redes sociais.Streling aponta o dedo à comunicação social por 'inflamar' o tema e dá o exemplo de duas notícias sobre dois jovens jogadores da sua equipa, Tosin Adarabioyo e Phil Foden, e da forma como as duas, versando os mesmos assuntos, são dadas de formas distintas, na sua opinião."Bom dia. Só quero dizer que, não sendo do género de pessoas que falo muito, quando acho que o devo fazer para mostrar o meu ponto de vista, faço-o. Apesar de tudo o que foi dito no jogo com o Chelsea, como podem ver a minha reação, tive apenas que me rir porque não esperava nada melhor. Por exemplo, há dois jovens jogadores a começar as suas respetivas carreiras pela mesma equipa, os dois fizeram a coisa certa que foi comprar uma casa nova para as mães que lhes deram muito amor e tempo para os ajudar a chegar onde esles estão, mas vejam como os jornais passaram a mensagem sobre o jovem jogador negro e o jovem jogador branco. Acho isto inaceitável: nenhum dos dois fez nada de errado mas só pela forma como o dizem. Este jovem jogador negro é visto numa perspetiva negativa o que ajuda a incentivar o racismo. Assim, e para todos os jornais que não percebem porque é que as pessoas são racistas nos dias de hoje, tudo o que tenho a dizer é que pensem duas vezes sobre o que publicam e dêem a todos os jogadores oportunidades iguais", escreveu.