Zidane na rota do Chelsea: as exigências de peso de que o treinador francês não abdica

Maurizio Sarri parece ter os dias contados no Chelsea e os possíveis sucessores começam já a movimentar-se. Segundo avança o 'As', uma das fortes possibilidades para o futuro comando técnico dos blues é Zinedine Zidane, que já terá dado a conhecer as suas exigências ao clube londrino.O ex-treinador do Real Madrid, responsável pela conquista de três Ligas dos Campeões e uma Liga espanhola entre 2016 e 2018 ao serviço dos merengues, é altamente cotado no futebol europeu e é visto como um dos técnicos mais apetecíveis do mercado, tanto pelo seu estatuto mundial como pelo recheado palmarés que ostenta.No entanto, Zidane exige duas garantias de peso para assinar pelo Chelsea: a permanência de Hazard no plantel e 200 milhões de euros para gastar em contratações. Além destas duas exigências e dos valores referentes ao contrato que viria a assinar, o francês exige ainda ter uma grande participação junto de Marina Granovskaia, diretora de operações do clube, para ter maior poder de decisão quanto à preparação da nova temporada.A renovação de Eden Hazard, como se sabe, está em banho-maria: depois de ter demonstrado alguma vontade em continuar em Londres, o astro belga parece já não estar tão recetivo à ideia face ao recuo do Chelsea quanto aos seus termos e à aproximação do Real Madrid , que o pretenderá levar para Espanha no próximo defeso.