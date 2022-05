Marco Silva sobre os tempos no Watford: «Tentaram criar uma história que não era real...»

Marco Silva está a viver um bom momento no Fulham. O treinador português conquistou o título do Championship esta temporada, garantindo a subida à Premier League e, em declarações ao 'The Athletic', lamentou as críticas que recebeu quando orientava o Watford, de onde acabou por ser demitido em janeiro de 2018."Esta é a minha maneira. Eu sei que muitas pessoas falaram quando eu estava no Watford, e isso criou uma narrativa diferente do que era a realidade naquele momento. Foi uma boa altura para essas pessoas tentarem criar uma história que não era real", começou por dizer, antes de falar do futuro ao serviço do Fulham."Desde o primeiro dia que cheguei a este clube tive, juntamente com a minha equipa técnica, uma coisa em mente: fazer o melhor que conseguissemos até ao último dia. E esperamos que isso dure três temporadas, que é o contrato que temos", concluiu.Marco Silva, recorde-se, tem contrato com o Fulham até junho de 2024.