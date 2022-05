Fulham de Marco Silva goleia por 7-0 e conquista o Championship

O Fulham de Marco Silva goleou o Luton Town por 7-0 e conquistou o Championship. A equipa orientada pelo treinador português já tinha garantido a subida à Premier League e junta-lhe agora o título de campeão no segundo escalão do futebol inglês.Cairney (29'), Tete (39'), Fábio Carvalho (54'), Mitrovic (62' e 90'+2), Reid (65') e Seri (79') marcaram os golos do cottagers. O internacional sub-21 português ainda fez uma assistência.Com apenas mais uma jornada por disputar, o Fulham lidera com 87 pontos, mais 5 que o Bournemouth.