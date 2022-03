Klopp diz não esperar "milagres" imediatos de Luis Díaz mas lembra: «Não está longe de o fazer»

Luis Díaz rumou ao Liverpool no mercado de transferências de inverno e tem estado em destaque em Inglaterra, tendo já merecido alguns elogios de Jürgen Klopp. O treinador do reds voltou agora a elogiar o internacional colombiano, que soma dois golos em 12 jogos já realizados, não escondendo alguma surpresa pela rapidez com que o ex-FC Porto se adaptou ao clube inglês."Não são de esperar milagres imediatamente deste tipo de jogadores. Mas ele não está longe de fazer isso mesmo. Que continue assim durante muito tempo", perspetivou Kloop entrevista à 'Sky Sports'."Há uma razão pela qual contratas um jogador: a qualidade que tem. E depois a forma como está a jogar. Com o Luis o que foi muito especial o facto de, quando o vimos, soubemos que ele iria encaixar [na equipa] imediatamente. Isso geralmente é muito difícil, mas ele não teve de mudar e é por isso que temos aqui um rapaz muito confiante", acrescentou, justificando também a confiança do extremo pelo momento que estava a viver no FC Porto."Ele estava num momento muito bom no FC Porto, a jogar bem pela Colômbia, e foi por isso que chegou aqui cheio de confiança. Tentámos certificar-nos que ele não perde isso com as instruções que lhe damos. Queremos que seja natural", finalizou.