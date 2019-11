New Balance não vai recorrer da decisão desfavorável no caso com o Liverpool

Depois de um tribunal de Londres ter dado razão ao Liverpool na sequência de uma queixa movida pela New Balance, devido a convergências contratuais, a marca norte-americana informou que não irá recorrer da decisão e os reds ficam com o caminho aberto para assinarem um contrato multimilionário com a Nike a partir de 2020."Continuamos desapontados por não termos conseguido continuar com o nosso bem-sucedido patrocínio com o Liverpool. (...) Estamos ansiosos para continuarmos a ver o Liverpool vencer esta temporada usando o kit New Balance. A New Balance está comprometida em trazer experiência, paixão e inovação para este belo jogo e continuaremos a desenvolver o nosso próprio sucesso dentro e fora do campo", referiu a marca norte-americana através de um comunicado.Em causa, segundo alegava a New Balance, estava o facto de o Liverpool supostamente não ter honrado o acordo assinado entre as duas partes, no qual estava expresso que a marca tinha a opção de renovação automática do atual contrato (que expira no final da época) caso igualasse alguma outra oferta apresentada por uma concorrente. Nesse sentido, a New Balance colocou em cima da mesa uma proposta em tudo similar à da Nike, mas que em termos de marketing segundo o Liverpool era menos vantajosa, algo que o tribunal acabou por entender como provado.Dessa forma, o Liverpool deverá nos próximos dias oficializar o entendimento com a Nike por cinco temporadas, que segundo a imprensa inglesa irá render um montante total de 173,6 milhões de euros - à razão de 34,6 milhões por temporada.