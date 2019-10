Liverpool vence batalha judicial com a New Balance e prepara encaixe milionário

Líder destacado na Premier League, o Liverpool parece ser também uma equipa ganhadora até nos tribunais. Esta sexta-feira, depois de um longo processo de discórdia, o emblema red viu um tribunal de Londres dar-lhe razão numa queixa movida pela marca norte-americana New Balance, numa decisão que abre caminho à assinatura de um contrato multimilionário com a Nike a partir de 2020.





Em causa, segundo alegava a New Balance, estava o facto de o Liverpool supostamente não ter honrado o acordo assinado entre as duas partes, no qual estava expresso que a marca tinha a opção de renovação automática do atual contrato (que expira no final da época) caso igualasse alguma outra oferta apresentada por uma concorrente. Nesse sentido, a New Balance colocou em cima da mesa uma proposta em tudo similar à da Nike, mas que em termos de marketing segundo o Liverpool era menos vantajosa, algo que o tribunal acabou por entender como provado.Dessa forma, o Liverpool deverá nos próximos dias oficializar o entendimento com a Nike por cinco temporadas, que segundo a imprensa inglesa irá render um montante total de 173,6 milhões de euros - à razão de 34,6 milhões por temporada.