Patrocínio na camisola pode tornar equipamento do Liverpool no mais rentável de sempre

O Liverpool está a negociar um novo acordo de patrocínio com a 'Standard Chartered', que pode tornar a camisola dos reds na mais cara do Mundo, avança o 'Daily Mail'.Segundo o diário britânico, a formação inglesa exige o dobro do que está a ganhar anualmente - cerca de 47 milhões de euros - para renovar o acordo, o que não deverá ser problema uma vez que ambas as partes estão satisfeitas com o "grande sucesso" da atual parceria. O valor poderia chegar aos 95 M€.A ligação do Liverpool à 'Standard Chartered', um banco britânico, termina no final da temporada 2022/23.Recorde-se que na passada segunda-feira, o 'The Athletic' avançou que o Liverpool estava em negociações com uma empresa de criptomoedas , a 'Socios'.