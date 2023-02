Rafa Benítez compara Darwin a lenda do Liverpool: «Quando chegou também tinha dificuldades em finalizar»

Rafa Benítez comparou, em declarações à 'Sky Sports', Darwin Núñez a Fernando Torres, antigo avançado do Liverpool, frisando que as qualidades do espanhol sempre estiveram à vista, apesar das dificuldades na adaptação ao clube."Ele [Darwin] trabalha muito. Está sempre a procurar desmarcar-se e a fazer os movimentos certos. O treinador [Klopp] vai ficar contente com a finalização, foi um grande golo", começou por referir, analisando o tento do uruguaio este sábado, na vitória dos reds frente ao Newcastle (2-0) "Enquanto treinador, é normal ficar preocupado quando se olha para o jogo. Ele tem a velocidade para fazer aquilo e aparecer nas costas da defesa adversária. É alguém que causa preocupações se fores o treinador adversário", prosseguiu o espanhol, antes de comparar Darwin a Fernando Torres."Quando Torres chegou ao Liverpool, tinha dificuldades em finalizar as jogadas. Era um grande jogador, mas não estava a conseguir ser um grande finalizador. Trabalhámos com ele até se tornar no Fernando Torres que conhecemos", concluiu.Recorde-se que o golo de Darwin frente ao Newcastle foi o 11.º do uruguaio pelo Liverpool a nível oficial. O avançado saiu lesionado aos 59 minutos com muitas queixas no ombro.